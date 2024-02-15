Игроки молодежной сборной России потребовали от IIHF вернуть команду на чемпионат мира

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Хоккеисты, выступающие за молодежную сборную России, потребовали от Международной федерации хоккея (IIHF) объяснить, по какой причине их команду отстранили от чемпионата мира. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), передает ТАСС.

"Мы, игроки молодежной сборной России, не понимаем, что происходит с мировым хоккеем: наша команда пропустила уже три молодежных чемпионата мира", – с таких слов начали свое письмо хоккеисты.

Игроки напомнили, что в 2022 году турнир был отменен из-за коронавируса, а в прошлом и текущем российскую сборную не допустили до соревнований из-за проблем с безопасностью, на которую указали в IIHF.

При этом хоккеисты отметили, что их письмо является криком души. Несмотря на отстранение игроки, указали на то, что их команда справится с любыми трудностями и достигнет профессионализма, вопреки решению IIHF.

"Мы хотим знать правду, услышать честный ответ, а не чиновничьи отговорки, спрятанные за стандартные шаблонные ответы", – заключили хоккеисты в своем письме.

Ранее IIHF отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой из-за конфликта на Украине.

До этого глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф пожелал России возвращения к участию в турнирах в 2024 году. Тариф заявил, что условиями возвращения России в IIHF являются требования не позволять хоккеисту играть, когда он отстанет, согласиться с универсальным понятием контракта, а также принять правила и уставы, а также уставные нормы IIHF.



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