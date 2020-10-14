Объявлен стартовый состав сборной России на матч Лиги наций против Венгрии

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Объявлены составы на матч между Россией и Венгрией в рамках Лиги наций, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В составе сборной РФ выступят Антон Шунин, Игорь Смольников, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Антон Миранчук, Далер Кузяев, Артем Дзюба.

От команды венгров на поле выйдут Денеш Дибус, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Даниэль Газдаг, Лоик Него, Давид Шигер, Эндре Ботка, Жольт Кальмар, Филип Холендер, Адам Салаи, Неманья Николич.

Матч состоится на "ВТБ Арене", он начнется в 21:45. В настоящий момент сборная России занимает первое место в группе B3 Лиги наций. Венгрия расположилась на второй строчке.

В прошлом матче команда Станислава Черчесова сыграла вничью со сборной Турции (1:1). На гол Антона Миранчука соперники ответили взятием ворот Кенана Карамана.