Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

08:50

"Барселона" разгромила "Мальорку" в матче чемпионата Испании

спорт

Фото: instagram.com/fcbarcelona

Футбольный клуб "Барселона" победил "Мальорку" в матче 28-го тура чемпионата Испании.

Спортсмены встретились 13 июня в Пальма-де-Мальорке на стадионе "Иберостар". На первых минутах игры полузащитник "Барселоны" открыл счет, забив в ворота соперника. В конце первого тайма отличился форвард клуба Мартин Брайтвайт.

Во второй тайме инициативу на себя взяли защитник Жорди Альба и капитан клуба Лионель Месси. Матч закончился со счетом 4:0. Эта победа позволила "Барселоне" сохранить лидирующую позицию в турнирной таблице.

Чемпионат Испании по футболу возобновился 11 июня после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса. Перед паузой турнирную таблицу возглавлял клуб "Барселона", за ним располагался "Реал Мадрид" и "Севилья".

Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня. Футбольные болельщики смогут попасть на матчи только в средствах индивидуальной защиты.

На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест – это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности. При этом первоначальная договоренность предусматривала пустые трибуны до конца сезона.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать