"Барселона" разгромила "Мальорку" в матче чемпионата Испании

Фото: instagram.com/fcbarcelona

Футбольный клуб "Барселона" победил "Мальорку" в матче 28-го тура чемпионата Испании.

Спортсмены встретились 13 июня в Пальма-де-Мальорке на стадионе "Иберостар". На первых минутах игры полузащитник "Барселоны" открыл счет, забив в ворота соперника. В конце первого тайма отличился форвард клуба Мартин Брайтвайт.

Во второй тайме инициативу на себя взяли защитник Жорди Альба и капитан клуба Лионель Месси. Матч закончился со счетом 4:0. Эта победа позволила "Барселоне" сохранить лидирующую позицию в турнирной таблице.

Чемпионат Испании по футболу возобновился 11 июня после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса. Перед паузой турнирную таблицу возглавлял клуб "Барселона", за ним располагался "Реал Мадрид" и "Севилья".

Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня. Футбольные болельщики смогут попасть на матчи только в средствах индивидуальной защиты.

На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест – это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности. При этом первоначальная договоренность предусматривала пустые трибуны до конца сезона.

