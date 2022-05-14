Россиянин Яковлев выиграл индивидуальный спринт на открытом чемпионате Белоруссии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россиянин Михаил Яковлев выиграл индивидуальный спринт на открытом чемпионате Белоруссии по велоспорту на треке. Об этом сообщает Матч ТВ.

Российский спортсмен победил в двух заездах соотечественника Дениса Дмитриева. Бронзовую медаль также взял россиянин Иван Гладышев. В женском спринте победила Алина Лысенко, второй стала Анастасия Войнова, а третьей – Яна Тыщенко.

В групповой гонке также отличились россияне Марк Крючков, Сергей Мальнев и Илья Щегольков. В женской группе победила Анна Терех из Белоруссии, серебряные и бронзовые медали завоевали россиянки Гульназ Хатунцева и Диана Климова.

Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Лидером списка стал футболист ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси. Игрок заработал 130 миллионов долларов, из которых 75 миллионов пришлись на зарплату, а 55 – на выплаты от спонсорских контрактов.

