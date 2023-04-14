01:13Спорт
Два автогола не дали "Манчестер Юнайтед" обыграть "Севилью" в 1/4 финала Лиги чемпионов
Фото: AP Photo/Dave Thompson
Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью с испанской "Севильей", пропустив два мяча на последних минутах встречи.
Матч проходил в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". На 14-й минуте противостояния полузащитник английского клуба Марсель Забитцер открыл счет в матче, а спустя еще семь минут он оформил дубль.
Однако ближе к концу встречи, на 84-й минуте, "Севилья" отыграла один мяч благодаря рикошету от защитника "Манчестер Юнайтед" Тирелла Маласиа. Позже, уже на последних минутах добавленного времени, автогол английского защитника Гарри Магуайра сравнял счет в матче.
Ответная встреча состоится 20 апреля.
Ранее сообщалось, что действующий победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" обыграл "Челси" в первом четвертьфинальном матче международного футбольного турнира.
До этого футболисты английского "Манчестер Сити" обыграли "Баварию". Для немецкого клуба это поражение стало самым крупным в Лиге чемпионов с сентября 2017 года.
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