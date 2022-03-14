Сборная РФ приостановила участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо

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Спортсмены сборной РФ временно не будут участвовать в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо и Европейского союза дзюдо, сообщает сайт Федерации дзюдо России.

"Сообщаем, что на этот временный шаг Федерация дзюдо России пошла в связи со сложившейся внешнеполитической обстановкой. В текущих условиях доступ сборной в большинство стран, где проводятся международные состязания, существенно затруднен", – отмечается в заявлении.

Также в организации подчеркнули, что у Федерации дзюдо РФ есть основания опасаться за безопасность российских атлетов.

Ранее IJF отменила все мероприятия в России из-за эскалации вокруг Украины. При этом организация разрешила россиянам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований". После этого многие федерации начали отстранять российских атлетов от соревнований или разрешать им участвовать в нейтральном статусе, без флага и гимна РФ.