Фигуристы Тарасова и Морозов завершили карьеру

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили спортивную карьеру. Об этом спортсмены сообщили в эфире Первого канала.

По словам Морозова, они не приостанавливают, а завершают спортивную деятельность и на соревнования больше не поедут.

"Я просил год назад, чтобы мы еще покатались, Женю не пришлось долго уговаривать. Сказал – давай еще покайфуем на соревнованиях без нервотрепки, без напряжения, для себя. Женя согласилась", – рассказал фигурист.

31-летний Морозов и 28-летняя Тарасова выступали в парном катании. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях и выиграли серебро Олимпиады в Пекине в 2022 году в парном катании.

Тарасова и Морозов – двукратные серебряные призеры чемпионатов мира (2018, 2019), двукратные победители (2017, 2018) и трехкратные серебряные призеры (2019, 2020, 2022) чемпионатов Европы. Пара тренировалась у Нины Мозер, Максима Транькова, Сергея Дудакова и Этери Тутберидзе.

В мае о завершении международной карьеры сообщила российская чемпионка Олимпийских игр 2020 года по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Она заявила, что не питает надежд на лучшее разрешение ситуации с недопуском к соревнованиям. При этом она отметила, что полностью отказываться от спорта еще не готова.

Совет Международной федерации лыжного спорта продлил отстранение россиян и белорусов