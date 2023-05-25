Олимпийская чемпионка Ласицкене завершила международную карьеру

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Российская чемпионка Олимпийских игр 2020 года по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила о завершении международной карьеры, сообщает газета "Известия".

"Я считаю, что моя международная карьера завершена. Все давно решено, что бы мы ни делали, я думаю, нас там не ждут", – сказала легкоатлетка.

Ласицкене заявила, что не питает надежд на лучшее разрешение ситуации с недопуском к соревнованиям. При этом она отметила, что полностью отказываться от спорта еще не готова.

На Олимпийских играх в Токио Ласицкене завоевала золотую медаль. Также она является трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей Бриллиантовой лиги.

Накануне стало известно, что совет Международной федерации лыжного спорта продлил отстранение российских и белорусских атлетов от соревнований за рубежом. Оно будет действовать до дальнейшего уведомления. Ранее отстранение продлили в октябре.

