16:14Спорт
Олимпийская чемпионка Ласицкене завершила международную карьеру
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российская чемпионка Олимпийских игр 2020 года по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила о завершении международной карьеры, сообщает газета "Известия".
"Я считаю, что моя международная карьера завершена. Все давно решено, что бы мы ни делали, я думаю, нас там не ждут", – сказала легкоатлетка.
Ласицкене заявила, что не питает надежд на лучшее разрешение ситуации с недопуском к соревнованиям. При этом она отметила, что полностью отказываться от спорта еще не готова.
На Олимпийских играх в Токио Ласицкене завоевала золотую медаль. Также она является трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей Бриллиантовой лиги.
Накануне стало известно, что совет Международной федерации лыжного спорта продлил отстранение российских и белорусских атлетов от соревнований за рубежом. Оно будет действовать до дальнейшего уведомления. Ранее отстранение продлили в октябре.
Совет Международной федерации лыжного спорта продлил отстранение россиян и белорусов
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