Названа дата подписания Тедеско контракта со "Спартаком"

Фото: ТАСС/firo Sportphoto/Ralf Ibing/DPA
Столичный футбольный клуб "Спартак" 14 октября подпишет контракт с немецким футбольным тренером итальянского происхождения Доменико Тедеско, пишет Bild.
По данным издания, контракт с 34-летним тренером может быть заключен на 2,5 года. Зарплата Тедеско оценивается в 1,5 миллиона евро в год.
Пост главного тренера "Спартака" стал вакантным 29 сентября после увольнения Олега Кононова. В матче 11-го тура РПЛ "Спартак" уступил "Оренбургу" на своем поле со счетом 1:2. Московская команда проиграла четыре матча подряд впервые с сезона 2009/2010 и оказалась на 11-й строчке с 11 очками. В "Спартаке" Кононов сменил Массимо Карреру, с которым клуб выиграл единственное чемпионство с 2001 года.
В 2016 году Тедеско окончил тренерские курсы Немецкого футбольного союза в академии имени Хеннеса Вайсвайлера. В марте 2017 года он получил должность главного тренера "Эрцгебирге". В июне 2017 года Доменико Тедеско был назначен главным тренером "Шальке 04". В сезоне 2017/18 под его руководством клуб занял второе место в национальной лиге и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что бывший тренер сборных Турции и Румынии Мирча Луческу согласился возглавить московский футбольный клуб "Динамо". Руководство клуба приняло отставку главного тренера Дмитрия Хохлова. Это произошло после того, как на выезде "Динамо" уступило "Оренбургу" со счетом 0:2.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: