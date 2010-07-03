Названа дата подписания Тедеско контракта со "Спартаком"

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Столичный футбольный клуб "Спартак" 14 октября подпишет контракт с немецким футбольным тренером итальянского происхождения Доменико Тедеско, пишет Bild.

По данным издания, контракт с 34-летним тренером может быть заключен на 2,5 года. Зарплата Тедеско оценивается в 1,5 миллиона евро в год.

Пост главного тренера "Спартака" стал вакантным 29 сентября после увольнения Олега Кононова. В матче 11-го тура РПЛ "Спартак" уступил "Оренбургу" на своем поле со счетом 1:2. Московская команда проиграла четыре матча подряд впервые с сезона 2009/2010 и оказалась на 11-й строчке с 11 очками. В "Спартаке" Кононов сменил Массимо Карреру, с которым клуб выиграл единственное чемпионство с 2001 года.

В 2016 году Тедеско окончил тренерские курсы Немецкого футбольного союза в академии имени Хеннеса Вайсвайлера. В марте 2017 года он получил должность главного тренера "Эрцгебирге". В июне 2017 года Доменико Тедеско был назначен главным тренером "Шальке 04". В сезоне 2017/18 под его руководством клуб занял второе место в национальной лиге и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборных Турции и Румынии Мирча Луческу согласился возглавить московский футбольный клуб "Динамо". Руководство клуба приняло отставку главного тренера Дмитрия Хохлова. Это произошло после того, как на выезде "Динамо" уступило "Оренбургу" со счетом 0:2.

