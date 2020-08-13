Томский спортсмен побил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой

Фото: instagram.com/vivcharvitaly
Инструктор томского Центра социальных инициатив Виталий Вивчар побил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Спортивные мероприятия проходили в поселке Победа. Инструктор под водой отжал от груди штангу весом 50 килограммов 76 раз. За выполнением упражнения следили специалисты в этой сфере и независимый эксперт.
Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году жителем США Грегом Уиттстоком: он пожал штангу весом 50 килограммов 62 раза.
В прошлом году Якутянин Сергей Никифоров в 72 года в Финляндии стал двукратным чемпионом мира по пауэрлифтингу. Сергей выступал среди ветеранов старше 70 лет в весовой категории до 82,5 килограмма в дисциплине "Классический жим лежа".
Во время первого подхода он пожал 125 килограммов, остальные подходы ему не зафиксировали. Он должен был поставить рекорд, для этого ему необходимо было взять 135 килограммов.
По словам тренера, с Никифоровым он занимается уже третий год. Программу составляет сразу на год, регулируя ее на этапах подготовки, а также в предсоревновательном и соревновательном этапах.
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