Якутянин в 72 года стал двукратным чемпионом мира по пауэрлифтингу

Фото: скриншот видео youtube.com/Оперативно и достоверно

Якутянин Сергей Никифоров в 72 года в Финляндии стал двукратным чемпионом мира по пауэрлифтингу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его тренера, президента ассоциации паралимпийских видов спорта в Якутии Петра Давыдова.

Сергей выступал среди ветеранов старше 70 лет в весовой категории до 82,5 килограммов в дисциплине "Классический жим лежа". Во время первого подхода он пожал 125 килограммов, остальные подходы ему не зафиксировали. Он должен был поставить рекорд, для этого ему необходимо было взять 135 килограммов.

По словам тренера, с Никифоровым он занимается уже третий год. Программу составляет сразу на год, регулируя ее на этапах подготовки, а также в предсоревновательном и соревновательном этапах.

"В этот раз Сергей поехал на чемпионат мира за рекордом. Если бы я там находился рядом с ним, возможно, побили бы рекорд. К сожалению, ветеранский спорт у нас вне бюджета. И в этом году он поехал на чемпионат за свой счет", – рассказал Давыдов.

Тренер отметил, что спортсмен активно занимается. Он имеет четкую цель и в следующем году планирует опять заявиться на соревнования.

В 2018 году Никифоров стал чемпионом мира по пауэрлифтингу на соревнованиях в США. Спортсмен поднял штангу весом в 130 килограммов, выступая в категории до 82,5 килограммов.



Видео: Youtube/Оперативно и достоверно

