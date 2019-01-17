Во имя любви: как инвалид похудел на 100 килограммов и стал чемпионом по жиму лежа

До сих пор придумываете причины, почему вам не удается похудеть? Прочитайте историю Сергея Карнаухова, который в детстве потерял возможность полноценно ходить, из-за чего набрал в весе 200 килограммов. Пройдя нелегкий путь похудения и поверив в себя, он стал побеждать на спортивных соревнованиях даже среди здоровых и теперь вдохновляет своим примером других людей.

Фото: предоставлено героем материала

Один день изменил все

"Когда это случилось, я был совсем маленьким, – вспоминает Сергей. – Тогда я только начал вставать на ноги и пытаться ходить. Однажды у меня поднялась температура, приехали врачи. Они сделали укол – и на этом все. Я уже не вставал и не ходил, одна нога отказала практически полностью, другая – наполовину".

Из-за того что маленький Сережа в тот период только пробовал делать первые шаги, родителям было сложно понять, что произошло что-то страшное. Он начал поджимать одну ногу, перестал пытаться ходить, и развитие постепенно замедлилось. Скорее всего, это была врачебная ошибка, но сейчас уже никто точно не скажет. Мальчику дали вторую группу инвалидности.



Я в этом особо стараюсь не копаться и никого не виню. Значит, судьба у меня такая. Надо жить настоящим, работать и пытаться что-то изменить. Лучше не станет, если я постоянно буду думать, почему так произошло, почему я?

С детства Сергею приходилось прилагать гораздо больше усилий для совершения простых действий, которые здоровые люди делают не задумываясь. В школу он ходил наравне со всеми, но на костылях, а потом – с палочкой. Это вызывало трудности, особенно зимой, когда на улице был гололед и родителям приходилось отпрашиваться с работы, чтобы сопроводить сына в школу и обратно. Мальчику проблематично было даже просто сходить в уборную, ведь в маленьком поселке в Брянской области туалет находился далеко за школой. Порой приходилось терпеть до конца уроков, чтобы справить нужду дома.

Сергей Канраухов в детстве. Фото: предоставлено героем материала

Сергей вспоминает, как жестоки порой бывали сверстники:



Любой спор, любой конфликт – и сверстники сразу начинают в тебя тыкать пальцем, тюкать постоянно, а ты просто сидишь и наблюдаешь, как они бегают и прыгают.

Бывали и другие ситуации, когда дети вовсе не хотели его обидеть, но всем классом уходили, например, на прогулку в лес, а Сергею из-за своего недуга приходилось оставаться дома.

Мальчик сильно нуждался в поддержке, но порой это переходило в ненужную жалость. Родители пресекали любые его попытки взять на себя какую-то работу по дому, уборку, мытье посуды. Конечно, они делали это из любви, оберегали, но сегодня Сергей жалеет о том, что не выкладывался на 200 процентов, и родители, видя его страдания, шли у него на поводу.

Минус 100 килограммов ради любви

Несмотря на все сложности, Сергей с детства любил спорт. Занимался на дворовых турниках наравне с другими парнями и уже тогда показывал хорошие результаты, пусть и давалось ему это в разы тяжелее. Но ноги не восстанавливались: мальчика продолжали возить по врачам, монастырям и по бабкам, показывали монахам и экстрасенсам. Такие поездки затягивались на месяцы, и родителям приходилось занимать деньги у родственников. Когда на летних каникулах все дети отдыхали, мальчик находился в больницах, каждая новая поездка сопровождалась слезами.

Сергей Карнаухов занимается на турнике в детстве. Фото: предоставлено героем материала

Это сформировало во мне огромное количество комплексов, с которыми я до сих пор стараюсь разобраться. Сейчас я понимаю, что все-таки не принял себя, а только заглушил свою боль, забил в темный уголок.

Но самые серьезные комплексы начались в подростковом возрасте, когда появился интерес к девочкам. "Хочется любви и ласки, а вместо того, чтобы идти на дискотеку вместе с друзьями, ты сидишь дома", – рассказывает Сергей. Так постепенно он заедал стресс и набрал в весе 200 килограммов, от безделья также появились проблемы с алкоголем.

Это продолжалось годами, но в один момент, увидев себя в зеркале, Сергей решил, что хватит. Деньги, которые парень раньше тратил на сигареты и алкоголь, пошли на покупку тренажеров. Так, постепенно Сергей собрал в своем доме целый тренажерный зал. Помимо этого, в его жизни появилась долгожданная любовь, ради которой он еще больше стал стремиться изменить себя.

В итоге Сергей похудел с 200 до 90 килограммов. Это позволило убрать нагрузку с больных ног и наконец-то заняться протезом, который бы не выдержал более тяжелый вес. Сейчас одна нога Сергея работает на 10 процентов, другая – на 50.



Я мечтаю, что смогу полноценно ходить, но в голове можно много чего нарисовать, не хочется потом разочаровываться. Конечно, бегать, как марафонцы, я не смогу, но разгружу правое колено и буду ровнее ходить. Надеюсь, что без палки.

Благодаря похудению, мужчине стало жить легче не только физически, но и морально. Он чаще стал выбираться в Москву из поселка под Брянском. Раньше Сергей просто не мог выдержать девять часов в пути на автобусе до столицы – из-за большого веса болела спина.

Первый среди здоровых

Серьезно увлекшись спортом дома, Сергей стал задумываться об участии в соревнованиях: "Я хотел показать людям, что человек с нуля может заняться спортом, выходить на соревнования и побеждать". После двух лет самостоятельных тренировок он пришел в спортзал. Тренер был удивлен и даже шокирован его хорошей физической формой и высокими силовыми показателями. Всего двух месяцев тренировок оказалось достаточно, чтобы поехать на областные соревнования.



На соревнованиях я занял первое место среди здоровых и сразу получил разряд КМС.

После этого Сергей поехал на соревнования для людей с ограничениями. Выступать там оказалось даже сложнее, потому что на жимовых лавках приходилось лежать горизонтально. В таком положении штанга весом 150 килограммов ощущается на все 165. На чемпионате России по жиму лежа Сергей Карнаухов занял четвертое место.

Еще через месяц набравшийся опыта спортсмен занял второе место на крупных соревнованиях в Центральном федеральном округе. Первое место было за мастером спорта международного класса. "Я бы при всем желании до него не допрыгнул", – улыбается Сергей.

Сегодня Сергей осваивает новые виды спорта, в частности, открыл для себя хэндбайк. Это такой "лежачий" велосипед с ручным приводом, который приводится в движение за счет рук, а не ног. Карнаухов признается, что, в отличие от других городов, в Москве сейчас больше площадок для спорта и различных видов активностей. Также в столице лучше обстоят дела с пандусами и ступеньками. В других населенных пунктах, по мнению Сергея, инвалиды часто годами не могут выйти из собственных квартир из-за отсутствия нормальных пандусов и лифтов.

Сергей осваивает хэндбайк. Фото: предоставлено героем материала

Своим примером мужчина старается показать другим людям с ограничениями, что можно жить полноценной жизнью и, будучи инвалидом практически с рождения, добиться спортивных высот, и даже стать лицом мирового бренда.



Главное, не сдаваться. Не слушать тех людей, которые тянут тебя вниз и говорят, что у тебя ничего не получится. Это ваша жизнь. Не тратьте ее на то, чтобы сидеть дома и жалеть себя.

Сергей признается, что тренажеры спасли его от безделья, и вместо того, чтобы обижаться на весь мир за свою болезнь, он стал работать над собой и увидел результат. "Когда я начинал, то ставил себе космические цели и думал, что буду выполнять их до конца дней. Пытайтесь. Я знаю парня, у которого не работает все тело, и он рисует зубами. Будьте добрее. Радуйтесь и цените каждую минуту своей жизни. Жизнь неопределенная штука, и никто не знает, что ждет нас за поворотом".