Китайский подросток прыгнул через скакалку 228 раз за полминуты. Об этом сообщает "Газета.ру".
17-летний спортсмен выступил на шестых Международных соревнованиях по прыжкам со скакалкой в Норвегии. Также он побил собственный рекорд. За 30 минут он сделал 1141 прыжок, побив собственный прошлогодний рекорд. Тогда на его счету было на пять прыжков меньше.
Рекорд спортсмена фиксировали представители всемирной организации, которые специально прилетели в Шанхай на соревнования.
19 октября в Санкт-Петербурге россияне установили новый мировой рекорд по стоянию на гвоздях – один час одиннадцать минут. Треть участников составили ребята из Москвы.
Фиксировал рекорд главный редактор и эксперт Книги рекордов России Станислав Коненко. Основным критерием для установления массового рекорда были доски с гвоздями. Для установки рекорда в Санкт-Петербург съехались представители 28 городов.
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