Строгая дисциплина и 6000 калорий в день: как стать по-настоящему сильным

Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский пообщался с одним из самых сильных спортсменов в мире. Мировой рекордсмен по жиму штанги лежа Кирилл Сарычев рассказал, как добиться такого же результата и какие еще секреты есть у профессионалов.

Фото: предоставлено Кириллом Сарычевым

– Многие худые парни в возрасте 14-16 лет часто идут в тренажерный зал не потому, что хотят быть сильными, а для того, чтобы набрать мышечную массу. Так было и у меня – я стеснялся своей худобы и пошел "качаться". А что вас привело в тренажерный зал?

– Худобы я никогда не стеснялся. Что привело меня в зал? В нашем городе был огромный спортивный зал для сотрудников колонии №4, в которой работала моя мама. Мы ходили туда с друзьями, играли в теннис, футбол, волейбол и немного "тягали железо". Когда он закрылся, встал выбор – куда идти. А так как вариантов было немного, да и всегда тяготило к тяжелым видам спорта, пошел в секцию пауэрлифтинга. Она, к слову, была единственной в городе. С этого и начался мой путь как спортсмена.

– Уже за несколько лет тренировок вы добились результата, к которому многие идут годами. В чем секрет? Можно вас считать одаренным или это закономерный результат упорства и терпения?

– Никакого секрета нет: просто строжайшая дисциплина. Думаю, даже северокорейские военные позавидовали бы моей дисциплине в то время. Я был самый замотивированный человек на планете, поэтому за короткие сроки добился больших результатов. Делал все, что мне говорил тренер – «от и до» и даже больше. К вопросу о том, можно ли считать меня одаренным: главные генетические способности, которые передались от родителей – трудолюбие и упорность. Все остальное, безусловно, важно, но именно эти две составляющие – самые главные не только в любом виде спорта, но и в каждом деле, будь то бизнес или что угодно.

– Ваши первые международные соревнования. Как они прошли, какие были эмоции?

– Мои первые международные соревнования – Чемпионат Евразии в 2007 году. Эмоции просто не передать! Каждый раз выступления на соревнованиях – большое волнение за себя, за то, чтобы не подвести своего тренера. Потому что все труды, все тренировки стояли на кону одного выхода на помост.

– Вы являетесь абсолютным рекордсменом мира по жиму штанги лежа с результатов в 335 килограммов. Планируете ли побить собственный рекорд и есть ли спортсмены, которые "наступают на пятки?"

– Из тех спортсменов, что наступают на пятки, безусловно, есть сильные ребята, которые жмут большие веса и подбираются к моему рекорду. Ближайший из них выжал 320 кг, а это очень мощный результат. Планирую ли я дальше заниматься и бить рекорды? Да, безусловно! Нужно просто выбрать время, место и как следует подготовиться.

Фото: предоставлено Кириллом Сарычевым

– Многие наши читатели тоже занимаются в тренажерном зале и, наверняка, хотят пожать с груди хороший вес. Поделитесь секретами профессионала: какая методика для развитии силы лучше подходит?

– Секретов профессионалов нет. Единственное, что я настоятельно советую тем, кто хочет увеличить свои результаты, добиться большего и продуктивно заниматься: найти себе правильного, грамотного тренера. Коих у нас, к сожалению, не так много, но все же есть. И он уже вам подберет индивидуальную методику, потому что давать какие-то общие советы, я считаю, неверно.

– А какая диета у Русского богатыря? Сколько калорий в день вы употребляете?

– Диета? Диета простая: мне необходимо съесть за день 6000 кКал, и я стараюсь их всячески набрать. Питаюсь часто, иногда употребляю спортивное питание, поскольку оно актуально всегда, вне зависимости от того планируешь ли ты выступать или нет. Тем более, в условиях мегаполиса это очень удобно. Когда едешь, стоишь в пробке или находишься еще где-нибудь, а с собой есть протеиновый шейк, то чтобы не получить дозу кортизола (гормон, разрушающий мышечную ткань) и избежать катаболизма, ты просто выпиваешь его и чувствуешь себя превосходно до следующего приема пищи.

– Есть ли препараты, которые способны существенно ускорить результат? И не опасны ли они для здоровья?

– Что касается препаратов, которые всячески способствуют улучшению результата – только с разрешения врача. Если специалист понимает, что вам необходим какой-то препарат (не для увеличения результата, а для поддержания здоровья, но он входит в список запрещенных), то тогда – да. В других случаях я не вижу смысла в их использовании, так как они лишь нанесут вред здоровью.

Фото: предоставлено Кириллом Сарычевым

– И, раз мы заговорили о быстром результате, не могу не спросить: Кирилл Терешин, "руки базуки", человек, у которого сейчас бицепсы как у вас, 60 сантиметров. К слову, у Арнольд Шварценеггера, в лучшие годы, обхват руки составлял 56 см. Так вот, зачем качаться, когда можно поставить себе некую субстанцию и не тренироваться вообще?

– В том, что сделал Кирилл, здоровья мало, если вообще не полное его отсутствие. У него в руках даже не синтол, а другая инородная субстанция, которая не функционирует во благо, зато вызывает воспаления, запускает процессы гниения, это постоянный дискомфорт. Если хотите чего-то "эдакого", то это уже косметические вещи, которые никак не гармонируют с вашей природой. Ну вставьте себе силикон, желательно в голову – все это ерунда! Я категорически против разного рода экспериментов над организмом. Но так как мы живем в современном мире, свободном обществе, нам приходится наблюдать примеры такого проявления своей "уникальности".

– И, напоследок: что посоветуете всем, кто вдохновился вашим результатом и хочет начать работать с железом?

– Мой совет: верить в себя, набраться терпения и усердно работать. Тогда у вас все получится!