Международный союз триатлона допустил россиян до соревнований

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Международный союз триатлона принял решение допустить российских спортсменов до международных соревнований. Об этом сообщается на сайте организации.

"Исполнительный комитет <...> подтвердил свою принципиальную поддержку рекомендации МОК вернуть к соревнованиям спортсменов с российскими и белорусскими паспортами и отменить приостановку участия атлетов в соревнованиях под эгидой организации", – говорится в сообщении.

Как следует из заявления, решение касается "независимых нейтральных спортсменов" из России и Белоруссии, а также официальных лиц двух стран.

В конце марта Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине.

При этом спортсменам из РФ и Белоруссии по-прежнему запрещено принимать участие в состязаниях по командным видам спорта.



МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить к соревнованиям россиян

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