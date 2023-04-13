15:16Спорт
Международный союз триатлона допустил россиян до соревнований
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Международный союз триатлона принял решение допустить российских спортсменов до международных соревнований. Об этом сообщается на сайте организации.
"Исполнительный комитет <...> подтвердил свою принципиальную поддержку рекомендации МОК вернуть к соревнованиям спортсменов с российскими и белорусскими паспортами и отменить приостановку участия атлетов в соревнованиях под эгидой организации", – говорится в сообщении.
Как следует из заявления, решение касается "независимых нейтральных спортсменов" из России и Белоруссии, а также официальных лиц двух стран.
В конце марта Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине.
При этом спортсменам из РФ и Белоруссии по-прежнему запрещено принимать участие в состязаниях по командным видам спорта.
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