Соревнования и публичные тренировки организуют в парках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семь столичных парков запустят цикл спортивных мероприятий для всех желающих. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Партнерами проекта выступили парки Лианозовский, Измайловский, "Кузьминки", "Царицыно", "Северное Тушино", "Фили" и "Сокольники".

Так, в Лианозовском парке состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе. Инициативу затем поддержат в парке "Кузьминки" – на 15 марта запланирован "Скандинавский забег" в формате квеста с заданиями и остановками на культурную программу.

Забеги продолжатся в "Царицыно". В этом парке 11 апреля состоится "Культурный плоггинг" – это пробежка, совмещенная с субботником по уборке мусора.

Кроме того, два маршрута предложат гостям Измайловского парка – "Пожарную милю" и Crazy Squirrel. Надо будет преодолеть дистанции разной протяженности, причем осложнят задачу необычные препятствия.

В парках "Северное Тушино" и "Фили" проведут целые спортивные фестивали. В первом гостей познакомят со старинными русскими народными играми, а во втором сделают упор на командных соревнованиях.

Наконец, в "Сокольниках" можно будет попробовать себя в выполнении упражнений по бодибилдингу и армрестлингу.

На определенные мероприятия необходима предварительная регистрация. С полным расписанием и условиями участия можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что в Москве в качестве профилактики распространения коронавируса ограничили число участников традиционного забега "Апрель". Состязание было запланировано на 5 апреля, и теперь в нем смогут принять участие лишь 4,5 тысячи спортсменов.

