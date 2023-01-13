В Сети появились кадры аварии, в которой погибла чемпионка России по хайдайвингу

Фото: Госавтоинспекция Карелии (vk.com/gibddkareliya)

В Сети появились кадры аварии, в результате которой погибла чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова. Фото с места автокатастрофы опубликованы на странице Госавтоинспекции Калерии в соцсети.

Авария произошла в 13:30 12 января на 163-м километре автодороги Сортавала в Лахденпохском районе Карелии.

"По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan погибли водитель и пассажир (женщина) Mitsubishi", – говорится в сообщении ведомства.

Пассажиры из другого автомобиля были госпитализированы для оказания дальнейшей медпомощи.

телеграм-канал "Daily Карелия"

По данным комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии, причиной аварии стала скорость автомобиля Mitsubishi, не соответствующая погодным условиям и дорожной обстановке. Из-за этого транспортное средство вынесло на полосу встречного движения при повороте.

Подруга погибшей в ДТП спортсменки Анна Байкова рассказала, что для нее девушка была человеком с большими амбициями. Также собеседница охарактеризовала погибшую как справедливую и амбициозную девушку. Об этом сообщает телеканал "360" .

"Она была предана своему виду спорта, хотела продвигать его", – сообщила Байкова.

Подруга Салямовой отметила, что она стала первой в хайдайвинге, кому удалось выйти на международный уровень. Девушка уточнила, что в ее памяти погибшая навсегда останется героем, готовым прийти на помощь.

телеграм-канал "Daily Карелия"

Погибшей спортсменке было 23 года. Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин сообщил, что организация готова оказать необходимую помощью семье погибшей.



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