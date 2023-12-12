12 декабря, 11:13Спорт
Аналитики назвали самый травмоопасный вид спорта для детей
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Футбол оказался самым травмоопасным спортом среди детей в России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование страховой компании.
Отмечается, что на детские тренировки в секциях приходится свыше 10% травм. В половине случаев они заканчиваются переломами.
Около 35% травм среди всех видов спорта для детей происходят на футболе. В нем больше всего случаются переломы – 52%, ушибы – 33%, растяжения – 9% и другие виды травм – 6%.
Второе место занимает хоккей – 22% травм. В этом виде спорта наиболее часто случаются травмы головы и переломы – более 68% всех случаев.
Менее травмоопасными видами спорта стали:
- фигурное катание – 17%;
- карате – 7%;
- бокс – 6%;
- самбо – 4%;
- спортивная и художественная гимнастика – 4%;
- лыжи – 3%.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москомспорт разработал сайт, где взрослые и дети от 6 лет могут выбрать бесплатную секцию. По словам мэра, на сайте представлено свыше 3 800 групп и больше 70 видов спорта в 10 округах столицы.
Для записи в секции нужно иметь постоянную или временную прописку в Москве, СНИЛС, документ, удостоверяющий личность, и медицинский допуск. Для детей еще потребуется свидетельство о рождении.
Москвичи смогут бесплатно посещать секции более чем по 70 видам спорта
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