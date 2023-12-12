Аналитики назвали самый травмоопасный вид спорта для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Футбол оказался самым травмоопасным спортом среди детей в России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование страховой компании.

Отмечается, что на детские тренировки в секциях приходится свыше 10% травм. В половине случаев они заканчиваются переломами.

Около 35% травм среди всех видов спорта для детей происходят на футболе. В нем больше всего случаются переломы – 52%, ушибы – 33%, растяжения – 9% и другие виды травм – 6%.

Второе место занимает хоккей – 22% травм. В этом виде спорта наиболее часто случаются травмы головы и переломы – более 68% всех случаев.

Менее травмоопасными видами спорта стали:

фигурное катание – 17%;

карате – 7%;

бокс – 6%;

самбо – 4%;

спортивная и художественная гимнастика – 4%;

лыжи – 3%.

Ранее Сергей Собянин рассказал , что Москомспорт разработал сайт, где взрослые и дети от 6 лет могут выбрать бесплатную секцию. По словам мэра, на сайте представлено свыше 3 800 групп и больше 70 видов спорта в 10 округах столицы.

Для записи в секции нужно иметь постоянную или временную прописку в Москве, СНИЛС, документ, удостоверяющий личность, и медицинский допуск. Для детей еще потребуется свидетельство о рождении.

Москвичи смогут бесплатно посещать секции более чем по 70 видам спорта