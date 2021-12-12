Несколько болельщиков ХК ЦСКА задержали на матче с "Локомотивом"

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Несколько болельщиков хоккейного клуба ЦСКА задержали во время матча КХЛ с "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"В данный момент мы разбираемся в сложившейся ситуации и прилагаем все усилия, чтобы помочь задержанным. Надеемся на скорейшее разрешение сложившейся ситуации", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во время матча ЦСКА – "Зенит" 28 ноября армейские болельщики устроили пиротехническое шоу и стадион заволокло дымом в конце второго тайма. Из-за использования пиротехники полицейские заблокировали фанатов на стадионе "ВЭБ Арена". По данным СМИ, после матча их не выпускали в течение нескольких часов.
В результате инцидента были задержаны несколько десятков человек.