Журналист Риоло назвал невызов Мбаппе в сборную Франции местью тренера Дешама

Фото: ТАСС/АР/Bernat Armangue

Тренер сборной Франции Дидье Дешам решил не вызывать нападающего "Реала" Килиана Мбаппе на новые матчи группового этапа Лиги наций из-за мести. В этом уверен журналист Даниэль Риоло, чьи слова приводит RMC Sport.

Журналист подчеркнул, что речь идет не о том, что Мбаппе не приехал играть за национальную команду страны, а о том, что сначала сказал о своей травме и отказался приезжать, а через 3 дня уже играл за "Реал".

После травмы футболист несколько дней провел в Швеции. В середине октября местные СМИ заявили, что против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании. Некая женщина заявила, что Мбаппе ее изнасиловал в номере стокгольмского отеля. Сам футболист назвал эти обвинения фейком.

