Команда фигуристки Валиевой оспорит результаты этапа Гран-при России в Казани – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Команда фигуристки Камилы Валиевой намерена подать протест в связи с результатами Гран-при России в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Информации о том, что именно намерена оспорить сторона Валиевой, нет. Во время произвольной программы девушка допустила две технические ошибки.

Комментируя ситуацию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что команда знает о технической ошибке фигуристки. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала прокат спортсменки не лучшим.

Валиева ранее набрала по итогам соревнований 213,59 балла. Члены жюри оценили ее короткую программу в 81,09 балла, произвольную – 132,50 балла. При выполнении четверного тулупа она допустила падение.



Эксперт оценил решение РУСАДА по делу Валиевой