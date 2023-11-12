Фигуристка Валиева заняла четвертое место на этапе Гран-при РФ в Казани

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место на четвертом этапе серии Гран-при России в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

По результатам короткой программы спортсменка набрала 81,09 балла, произвольной – 132,50 балла. При выполнении четверного тулупа она допустила падение. Общее число набранных Валиевой баллов составило 213,59.

Первенство на соревнованиях одержала Софья Муравьева с общей суммой баллов 228,81. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), третье – Дарья Садкова (214,54).

Ранее коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) заявила, что вынесет решение по делу фигуристки РФ Камилы Валиевой в январе следующего года. Спортсменка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.



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