Косторная поддержала Усачеву, получившую травму на Гран-при Японии по фигурному катанию

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Российская фигуристка Алена Косторная поддержала спортсменку Дарью Усачеву, которая получила травму ноги на этапе Гран-при в Японии.

В публикации в Instagram Косторная отметила, что спортсмены не застрахованы от травм и вполне могут болеть.

"Спорт высших достижений не имеет ничего общего с крепким здоровьем, но это не значит, что после травмы карьера спортсмена должна заканчиваться, вовсе нет. Я считаю, что травмы помогают понять, что конкретно ты хочешь делать дальше, так что хочу просто пожелать Дарье Усачевой скорейшего восстановления", – написала фигуристка.

Дарья Усачева упала при выполнении тройного флима в момент шестиминутной разминки перед стартом соревнований. Со льда ее унесли на руках.

Из-за травмы Усачева снялась с соревнований. В Федерации фигурного катания России добавили, что спортсменка пострадала из-за отрыва связки на правой ноге.

Российский фигурист Михаил Коляда ранее завоевал серебро на итальянском этапе Гран-при в Турине. По результатам короткой и произвольной программ россиянин получил 273,55 балла.