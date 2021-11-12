Косторная поддержала Усачеву, получившую травму на Гран-при Японии по фигурному катанию

Фото: instagram.com/aliona_officialnew
Российская фигуристка Алена Косторная поддержала спортсменку Дарью Усачеву, которая получила травму ноги на этапе Гран-при в Японии.
В публикации в Instagram Косторная отметила, что спортсмены не застрахованы от травм и вполне могут болеть.
"Спорт высших достижений не имеет ничего общего с крепким здоровьем, но это не значит, что после травмы карьера спортсмена должна заканчиваться, вовсе нет. Я считаю, что травмы помогают понять, что конкретно ты хочешь делать дальше, так что хочу просто пожелать Дарье Усачевой скорейшего восстановления", – написала фигуристка.
Дарья Усачева упала при выполнении тройного флима в момент шестиминутной разминки перед стартом соревнований. Со льда ее унесли на руках.
Из-за травмы Усачева снялась с соревнований. В Федерации фигурного катания России добавили, что спортсменка пострадала из-за отрыва связки на правой ноге.
Российский фигурист Михаил Коляда ранее завоевал серебро на итальянском этапе Гран-при в Турине. По результатам короткой и произвольной программ россиянин получил 273,55 балла.
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