Еще четырем российским легкоатлетам предоставили нейтральный статус

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Еще четыре российских спортсмена получили нейтральный статус от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщается на сайте организации.

Речь идет о выступающей в беге на 400 метров Вере Чалой, марафонце Юрии Чечуне, бегуне на 5 000 метров Никите Павлове и метательнице копья Валерии Путилиной.

Всего на текущий момент ассоциация одобрила 147 заявок на предоставление нейтрального статуса, пять были отклонены.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского прыгуна в высоту Данила Лысенко до 3 августа 2022 года по делу о фальсификации документов.