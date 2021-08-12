Легкоатлетка Магучих заявила, что в фото с Ласицкене нет никакой политики

Фото: ТАСС/AP/David J. Phillip

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, подвергшаяся на родине острой критике за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, заявила, что в этом поступке не было никакого политического подтекста. Об этом сообщает ТАСС.

"Я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает, а также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует. Это опыт, который сделает меня сильнее <...> А по фото [с Марией Ласицкене] – я ее поздравила. Там не было никакой политики", – сказала Магучих по прибытии на Украину.

Она пояснила, что у спортсменов принято поздравлять друг друга после состязаний.

В субботу, 7 августа, российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на Олимпиаде. Ей удалось преодолеть планку на высоте 2,04 метра. Второй стала австралийка Никола Макдермотт с результатом 2,02 метра. Замкнула тройку лидеров украинка Ярослава Магучих.

После соревнований Ласицкене и Магучих сфотографировались вместе, а затем по отдельности с флагом делегации, которую представляет. Это вызвало острую реакцию на Украине. В частности, глава украинского Минобороны Анна Маляр заявила, что ведомство проведет беседу с легкоатлеткой Магучих после ее фото с Ласицкене.