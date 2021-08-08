Украинскую легкоатлетку вызовут в Минобороны страны из-за фото с россиянкой

Фото: AP Photo/David J. Phillip
Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих после ее фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. Об этом написала на своей странице в Facebook глава украинского оборонного ведомства Анна Маляр.
"Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность", – написала министр и отметила, что легкоатлетка на данный момент находится в Японии, однако после ее возвращения домой у Маляр запланирован с ней разговор.
Она напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. Министр также призвала украинцев прекратить травлю спортсменки и дождаться ее комментария.
Накануне российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Ей удалось преодолеть планку на высоте 2,04 метра. Второй стала австралийка Никола Макдермотт с результатом 2,02 метра. Замкнула тройку лидеров украинка Ярослава Магучих.
После соревнований Ласицкене и Магучих сфотографировались вместе, а затем каждая с флагом делегации, которую представляет.
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