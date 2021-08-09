Захарова назвала врагами страны затравивших украинскую легкоатлетку за фото с россиянкой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о вызове украинской легкоатлетки Ярославы Магучих в Минобороны страны из-за фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

"В украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать "объектом информационных спецопераций врага". Жаль, не добавили, что враг – это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки <...>. Вот они и есть настоящие враги Украины", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она также добавила, что спортсмены из России "показывают класс мирового масштаба" и демонстрируют "чистый спорт без политики и интриг".

В воскресенье, 8 августа, глава украинского Минобороны Анна Маляр заявила, что ведомство проведет беседу с легкоатлеткой Магучих после ее фото с Ласицкене на Олимпийских играх в Токио.

Она напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил, а "продолжающаяся российско-украинская война накладывает определенные ограничения и ответственность".

В субботу, 7 августа, российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на Олимпиаде. Ей удалось преодолеть планку на высоте 2,04 метра. Второй стала австралийка Никола Макдермотт с результатом 2,02 метра. Замкнула тройку лидеров украинка Ярослава Магучих.

После соревнований Ласицкене и Магучих сфотографировались вместе, а затем каждая с флагом делегации, которую представляет.