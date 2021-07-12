Макгрегор обратился к своему сопернику Порье

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поблагодарил фанатов за слова поддержки после поражения Дастину Порье, сообщает "Газета.ру".

"Дастин, ты можешь сколько угодно праздновать эту ненастоящую победу. Но в реальности ты так ничего и не сделал, и второй раунд бы это показал", – отметил Макгрегор.

Бойцы встретились третий раз в рамках турнира UFC 264 накануне в Лас-Вегасе на "Ти-Мобайл Арене". Однако в первом раунде ирландский спортсмен сломал ногу. Порье одержал победу техническим нокаутом.

После операции на ногу Макгрегор сообщил, что чувствует себя хорошо. Он пообещал, что через шесть недель хождения на костылях он вернется в спорт.

