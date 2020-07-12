Тренер ФК "Сочи" оценил победу над "Спартаком"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Главный тренер ФК "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды над московским "Спартаком".

Встреча 28-го тура чемпионата России прошла в Сочи. Матч завершился победой местной команды со счетом 1:0. Результат встречи позволил "Сочи" обогнать "Спартак" в турнирной таблице. При этом у обеих команд сохраняется равное количество очков – 33.

Федотов подчеркнул, что победа над "Спартаком" стала очень важной для команды.

"Было непросто, сложно, особенно второй тайм, но ребята справились с этим давлением, проявили мастерство и самоотверженность", – похвалил членов команды главный тренер.

Федотов отметил, что главными сложностями на пути к победному результату стала короткая скамейка запасных "Сочи", а также не самая оптимальная форма некоторых игроков.

"Во втором тайме отдали немного территорию, хотели ловить соперника на контратаках. Было достаточно предпосылок для этого, но хорошие действия защитников не позволили забить нам второй мяч", – отметил наставник.

Федотов добавил, что "Спартак" обладает "хорошим подбором игроков с хорошей ротацией".

"Мы довольны, что победили. Раз не пропустили, значит, успевали друг друга страховать", – резюмировал тренер.

Ранее главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско был дисквалифицирован на три матча. Кроме того, ему выписали штраф на 50 тысяч рублей.