"Спартак" поднялся на четвертое место в чемпионате России

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Футболисты московского "Спартака" одержали победу над "Уфой" со счетом 1:0 в матче 28-го тура чемпионата России. Гол забил Зе Луиш (11).

Для красно-белых сегодняшняя победа стала второй подряд в чемпионате России. В предыдущем туре РПЛ столичный клуб на выезде переиграл "Урал" – матч также завершился со счетом 1:0.

В турнирной таблице "Спартак" сейчас занимает четвертое место, набрав 46 очков. Первое место занимает "Зенит". Вторым идет "Локомотив" (52), третьим - "Краснодар" (50).

Ранее сообщалось, что футбольные клубы "Сочи" и "Тамбов" получили право выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ). В субботу, 11 мая, красноярский "Енисей" потерпел крупное поражение от "Краснодара" потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ.

"Зенит" досрочно завоевал звание чемпиона России. 4 мая петербургская команда сыграла вничью 1:1 на выезде с "Ахматом" в Грозном и набрала 58 очков в 27 играх.