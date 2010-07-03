Утка стала главной героиней матча РПЛ "Динамо" – "Ахмат"

На поле в матче "Динамо" – "Ахмат" вышла дикая утка

Главной героиней матча "Динамо" – "Ахмат" стала дикая утка, вылетевшая на поле в первом тайме. Именно этот эпизод остался в памяти болельщиков, которых игра команд совсем не впечатлила, сообщает телеканал Москва 24.

У утки появился свой микроблог в Twitter – его создатель назвал аккаунт "Химкинский селезень".

Накануне футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 0:0 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на стадионе "Арена Химки".

В турнирной таблице "Динамо" сейчас располагается на 12-м месте с 29 баллами. "Ахмат" вышел на 8-ю строчку с 35 баллами в активе.