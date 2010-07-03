"Сочи" и "Тамбов" вышли в Премьер-Лигу

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Футбольные клубы "Сочи" и "Тамбов" получили право выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Это произошло после того, как "Томь" уступила ярославскому "Шиннику" в матче 36-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со счетом 1:0. "Сочи" и "Тамбов", которые имеют по 67 очков, оторвались от конкурентов на недосягаемое расстояние.

Традиционно первые две команды ФНЛ получают право выступать в РПЛ. Два клуба, которые оказались внизу турнирной таблицы РПЛ, покидают чемпионат.

В субботу, 11 мая, красноярский "Енисей" потерпел крупное поражение от "Краснодара" потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ.

Ранее сообщалось, что клуб "Зенит" досрочно завоевал звание чемпиона России по футболу за три тура до окончания первенства. 4 мая петербургская команда сыграла вничью 1:1 на выезде с "Ахматом" в Грозном и набрала 58 очков в 27 играх.