Сборная ОКР по хоккею проиграла чехам в овертайме матча группового этапа ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сборная Олимпийского комитета РФ (ОКР) в овертайме проиграла команде Чехии в заключительной игре группового этапа Олимпиады в Пекине.

Матч завершился со счетом 6:5 в пользу чешских хоккеистов.

В составе ОКР отличились Владимир Ткачев (5-я минута), Никита Нестеров (33), Кирилл Семенов (44), Арсений Грицюк (47) и Андрей Чибисов (49) .

Ранее 11 февраля россияне обыграли хоккеистов из Дании во втором матче группового этапа на Олимпиаде. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу спортсменов ОКР. На 29-й минуте отличился Павел Карнаухов, а на 60-й – Кирилл Семенов.

До этого, в стартовом матче группового этапа, команда ОКР одержала победу над сборной Швейцарии со счетом 1:0.