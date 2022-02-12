Российские регбисты уступили испанцам в матче чемпионата Европы

Фото: vk.com/Федерация регби России
Мужская сборная России по регби уступила испанским спортсменам в игре второго тура чемпионата Европы.
Матч, состоявшийся в Сочи, закончился со счетом 41:37 в пользу испанцев. В составе российской сборной отличились Рамиль Гайсин, Виктор Гресев, Ефим Рябищук, Герман Давыдов и Виталий Живатов.
Отмечается, что данные соревнования являются отборочными на Кубок мира. Россияне, набравшие одно очко, в настоящий момент разместились на предпоследнем, пятом месте в турнирной таблице.
В следующем туре, который пройдет 27 февраля, россияне на выезде встретятся с регбистами из Грузии.
Ранее лыжницы сборной ОКР выиграли эстафету на Олимпиаде в Пекине. Уточняется, что это уже третье золото россиян на Играх 2022 года. Сборная ОКР поднялась на 7-е место в медальном зачете.
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