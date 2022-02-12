Женская сборная ОКР по керлингу потерпела четвертое поражение подряд на ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/Mathias Bergeld/Zuma
Женская сборная Олимпийского комитета РФ (ОКР) по керлингу уступила команде Японии в матче на Олимпиаде в Пекине.
Матч закончился со счетом 10:5 в пользу японских керлингисток. В составе сборной ОКР выступили Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенкина и Екатерина Кузьмина, а также запасная Мария Комарова.
На счету россиянок поражения во всех четырех матчах Игр в Пекине, сборная расположилась на 10 месте в таблице с китаянками. В следующий раз спортсменки ОКР встретятся с командой из Канады, матч запланирован на понедельник, 14 февраля.
Всего в турнире принимают участие десять сборных, четыре лучших по итогам предварительного раунда выйдут в полуфинал.
Ранее мужская сборная ОКР по керлингу обыграла команду Дании в четвертом мачте на ОИ в Пекине. Встреча закончилось со счетом 10:2. Пятый энд россияне Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной) выиграли со счетом 6:0. После шестого энда датчане отказались от продолжения игры.
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