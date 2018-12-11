"Локомотив" не прошел в Лигу Европы

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"Локомотив" проиграл "Шальке-04" со счетом 0:1 в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена" 11 декабря.

Московский футбольный клуб, набрав 3 очка, остался на четвертом месте в группе D, не сумев пробиться в 1/16 финала Лиги Европы. Он набрал на одно очко меньше, чем "Галатасарай", который в свою очередь уступил "Порту" (2:3). "Галатасарай" занял третье место в группе, получив таким образом путевку в Лигу Европы.

В основе "Локомотива" сегодня играли Маринато Гилерме, Бенедикт Хеведес, Соломон Кверквелия, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк, Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан и Антонио Эдер.