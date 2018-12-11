"Локомотив" объявил состав на матч с "Шальке"

Фото: ТАСС/Олег Бухарев
Московский "Локомотив" объявил стартовый состав на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против "Шальке".
В основе "железнодорожников" выйдут Маринато Гилерме, Бенедикт Хеведес, Соломон Кверквелия, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк, Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан и Антонио Эдер.
Встреча начнется 11 декабря в Гельзенкирхене в 20:55 по московскому времени. "Локомотив" занимает в группе D последнее место, но имеет шансы на выход в Лигу Европы. Для этого московскому клубу необходимо побеждать и надеяться, что идущий на третьем месте "Галатасарай" потеряет очки в матче с "Порту". Первая игра между "Локомотивом" и "Шальке" в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба.
Наш состав на #ШалькеЛоко!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 11 декабря 2018 г.
Вперёд, парни! Всё или ничего!#UCL #S04LMFC pic.twitter.com/ROjBsxPaLT
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