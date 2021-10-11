Стадион в Мариборе будет заполнен на 50% во время матча Россия – Словения

Фото: PA Photos/ТАСС

Стадион "Людски врт" в Мариборе во время игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между командами Словении и России будет заполнен наполовину. Об этом ТАСС сообщили в Футбольном союзе Словении.

Стадион вмещает 13 тысяч человек. Ожидается, что игру посетят примерно 6 тысяч болельщиков.

Чтобы пройти на стадион, нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.

Встреча сборных состоится в понедельник, 11 октября, в 21:45 по московскому времени. Команда Словении сыграет в Мариборе впервые за шесть лет.

Ранее сборная России победила Словакию в матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

