ФК "Ахмат" уволил Андрея Талалаева с должности главного тренера

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Андрей Талалаев уволен с должности главного тренера футбольного клуба "Ахмат". Об этом сообщается на сайте клуба.

Такое решение приняло руководство "Ахмата".

В пресс-службе уточнили, что старший тренер Юрий Нагайцев будет заниматься подготовкой команды к ближайшим матчам кубка и чемпионата РФ.

Ранее Николай Писарев ушел с должности главного тренера ФК "Химки" спустя 21 день после назначения: он был назначен на должность 10 августа.

В пресс-службе команды пояснили, что у Писарева "не получилось в "Химках", и пожелали ему удачи на новой работе. Под его руководством футболисты уступили другим командам во всех трех играх чемпионата России.