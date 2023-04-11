Гендиректор "Зенита" прокомментировал слухи об интересе клуба к игрокам РПЛ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сообщения об интересе "Зенита" к некоторым игрокам команд Российской Премьер-лиги представляет собой дезинформацию. Об этом РИА Новости сказал генеральный директор клуба Александр Медведев.

Так, "Чемпионат" со ссылкой на собственные источники заявил, что "Зенит" проявляет интерес к вратарям Матвею Сафонову, Илье Лантратову, защитникам Игорю Дивееву, Илье Самошникову, Максиму Осипенко, Александру Сильянову, полузащитникам Лукасу Вере, Александру Коваленко и Сергею Пиняеву, а также к нападающему Константину Тюкавину.

"Данные об интересе к указанным футболистам – это дезинформация", – подчеркнул глава "Зенита".

До этого футболист московского "Локомотива" Артем Дзюба отказался пожать руку главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку после окончания матча 22-го тура чемпионата России по футболу. Семак после завершения матча направился к Дзюбе для рукопожатия, однако бывший футболист "Зенита" не подошел к тренеру.

Ранее стало известно, что Дзюба подписал контракт о переходе в "Локомотив". С 2015 года он играл за российский "Зенит". После завершения чемпионата РФ сезона 2021–2022 годов он объявил об уходе из клуба.

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