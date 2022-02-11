Сборная ОКР занимает восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) поднялась на восьмую строчку в медальном зачете зимней Олимпиады в Пекине по итогам прошедшего соревновательного дня.
11 февраля лыжник Александр Большунов принес команде серебряную медаль. Спортсмен пришел вторым в гонке на 15 километров классическим стилем. Всего у россиян в копилке 12 наград: две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых.
Первую строчку в медальном зачете по-прежнему занимает команда Германии. Немцы завоевали шесть золотых и четыре серебряных медали. За ними идут норвежцы (шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых) и голландцы (пять золотых, четыре серебряных и одна бронзовая).
По общему количеству медалей россияне располагаются на третьем месте. Лидерство делят норвежцы и австрийцы, у них в общей сумме по 14 олимпийских наград.
Ранее стало известно, что мужская сборная ОКР по хоккею вышла в четвертьфинал зимних Олимпийских игр в Пекине по итогам матча между командами Чехии и Швейцарии. Российские хоккеисты занимают первую строчку турнирной таблицы группы B с шестью очками.
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