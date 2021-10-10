В РУСАДе заявили, что решение WADA по лаборатории не влияет на российский спорт

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Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории не влияет на российский спорт, заявила РИА Новости председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Наталья Соколова.

"Формализация решения о приостановке 2020 года не имеет никакого влияния на российских спортсменов и весь отечественный спорт. Не меняется ничего и для операционной деятельности РУСАДА, поскольку пробы уже несколько лет направляются в европейские лаборатории для анализа", – сказала она.

Ранее сообщалось, что WADA отозвало разрешение Московской антидопинговой лаборатории исследовать пробы крови.

Московская лаборатория, деятельность которой уже временно приостанавливалась ​​с января 2020 года, была немедленно уведомлена о решении исполкома WADA, обоснованным несоответствием лаборатории международному стандарту и этическому кодексу. На обжалование решения отводился 21 день.

