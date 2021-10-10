В РУСАДе заявили, что решение WADA по лаборатории не влияет на российский спорт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории не влияет на российский спорт, заявила РИА Новости председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Наталья Соколова.
"Формализация решения о приостановке 2020 года не имеет никакого влияния на российских спортсменов и весь отечественный спорт. Не меняется ничего и для операционной деятельности РУСАДА, поскольку пробы уже несколько лет направляются в европейские лаборатории для анализа", – сказала она.
Ранее сообщалось, что WADA отозвало разрешение Московской антидопинговой лаборатории исследовать пробы крови.
Московская лаборатория, деятельность которой уже временно приостанавливалась с января 2020 года, была немедленно уведомлена о решении исполкома WADA, обоснованным несоответствием лаборатории международному стандарту и этическому кодексу. На обжалование решения отводился 21 день.
РУСАДА не будет обжаловать решение WADA об отзыве аккредитации московской лаборатории
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