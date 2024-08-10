Депутат МГД Мария Киселева: спорт учит быть победителем

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Во вторую субботу августа, которая в этом году приходится на 10 августа, в России отмечают День физкультурника, праздник, который напрямую касается практически каждого третьего жителя столицы, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Более 14 лет я возглавляю спортивную школу "Центр по синхронному плаванию" в Строгино и хорошо знаю, какое влияние оказывает спорт на становление личности ребенка. Ведь спорт не только хороший мотиватор, но и великий учитель. Он учит детей быть целеустремленными, собранными, дисциплинированными, закаляет характер. Чем больше ребенок занимается спортом, тем меньше времени у него остается на гаджеты. А значит он живет не в придуманной виртуальной реальности, а в самом что ни на есть реальном мире, где нужно быть сильным, ловким, где нужно быть победителем", – приводятся в сообщении слова трехкратной Олимпийской чемпионки, члена Комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Московской городской думы Марии Киселевой.

Согласно последним опросам, более 5,5 миллиона москвичей занимаются спортом. Причем, за последние 12 лет их количество выросло в 2,5 раза. Особенно радует то, что увеличивается число юных спортсменов.

Так, в Москве созданы все условия, чтобы ребята могли заниматься любимым видом спорта. Практически во всех школах и колледжах открыты спортивные клубы, а в системе столичного образования работают почти 30 тысячи секций, в которых занимаются свыше 340 тысяч юных москвичей. В Москве организовано 20 школьных спортивных лиг, в которых за четыре года приняли участие больше 800 тысяч детей.

В столице действует свыше 30 тысяч спортивных зон, в том числе 9,2 тысячи спортплощадок и полей, свыше 5 тысяч тренажерных городков, 1,4 тысячи бассейнов, 1,3 тысячи футбольных полей, манежей и площадок, 802 теннисных корта и зала, 138 площадок для пляжных видов спорта, 115 беговых и велосипедных дорожек в парках, 115 роллердромов и скейтпарков.

Для того, чтобы определить, какой вид спорта больше всего подходит юному спортсмену, в городе работает бесплатная система тестирования. Уникальная методика рассчитана на детей от пяти с половиной до 12 лет. За время работы программы "Помощь родителям в выборе вида спорта для детей" тестирование прошли почти 26 тысяч юных москвичей.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала, что спортивная инфраструктура Москвы развивается строго в соответствии с запросами и интересами москвичей. По ее словам, сегодня спортом занимаются 5,5 миллиона человек, поэтому идет постоянная работа по строительству и реконструкции спортивных площадок, уже построены и реконструированы более 200 спортобъектов.