Мария Воропаева: Кубок Российского фонда мира может стать традиционным

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На Ледовой арене в Солнцево стартовал хоккейный турнир среди любительских команд на Кубок Российского фонда мира. Мария Воропаева, руководитель проектных направлений Российского фонда мира, выразила уверенность, что соревнования будут способствовать популяризации хоккея и расширению возможностей для занятий спортом в ЗАО, сообщает Агентство "Москва".

Матчи любителей будут проходить в выходные дни с 3 по 25 августа. Восемь команд с запада Москвы начали сражения за Кубок по олимпийской системе – проигравший выбывает.

На торжественном открытии турнира Кирилл Андреев из группы "Иванушки International" приветствовал участников соревнований. Он тоже увлекается хоккеем, играет в нескольких любительских командах, в том числе команде "Росконгресса".

"Девять лет назад я пришел в любительский хоккей и не представляю себя без этой игры. Даже концертный график подстраиваю, чтобы принимать участие в играх команды", – рассказал Андреев.

В матче открытия команда хозяев "Западные волки" из Солнцево уступила "Рублевским Соколам" – 7:9. Кубок победителю вручат после финальной игры, которая начнется 25 августа в 15:00.

"Российский фонд мира желает командам честной, яркой, игры в удовольствие и без травм. Верю, Кубок и медали завоюют сильнейшие. Надеюсь, турнир пройдет на высоком уровне и станет традиционным", – сказала Мария Воропаева.

Ранее во время встречи с жителями района Северное Тушино двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила, что спортивная инфраструктура Москвы развивается строго в соответствии с запросами и интересами москвичей. По ее словам, интерес к спорту поддерживают и соревнования.

