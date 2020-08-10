Семак рассказал об одном случае заболевания коронавирусом в "Зените"

Фото: ТАСС/Артем Гусев/ФК Ростов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал об одном случае заболевания коронавирусом в его команде. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Он сообщил, что изначально сомнительные результаты тестов были обнаружены у двоих игроков. Семак подчеркнул, что эти данные были сразу переданы Российской премьер-лиге и Роспотребнадзору.

"У одного после этого все результаты отрицательные, у второго – положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора", – рассказал Семак.

Ранее в СМИ появилась информация, что в "Зените" зафиксировали семь случаев коронавирусной инфекции. Клуб сразу опроверг эту информацию.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем Суперкубка России. В матче за этот трофей "Зенит" переиграл московский "Локомотив" со счетом 2:1. В составе номинальных хозяев отличились Артем Дзюба и Магомед Оздоев. За "железнодорожников" забил хорватский футболист Ведран Чорлука.