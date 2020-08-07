"Зенит" обыграл "Локомотив" в матче за Суперкубок

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Питерский "Зенит" нанес поражение московскому "Локомотиву" в матче за Суперкубок. Игра, состоявшаяся в Москве на "ВЭБ-Арене", завершилась со счетом 2:1.

Голами в составе сине-бело-голубых отличились Артем Дзюба (14-я минута) и Магомед Оздоев (69). У "Локомотива" на 72-й минуте забил Ведран Чорлука.

В сезоне-2019/20 "Зенит" выиграл чемпионат и Кубок России.

Сезон-2020/21 Российской Премьер-лиги (РПЛ) стартует 8 августа. До сентябрьского перерыва должны состояться шесть туров РПЛ.

Последний тур перед зимним перерывом намечен на 15–17 декабря. Сезон-2020/21 чемпионата России завершится 16 мая, 10 и 14 февраля – резервные дни.