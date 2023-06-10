Эфиопский легкоатлет установил мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями

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Эфиопский легкоатлет Ламеха Гирма побил мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями во время этапа Бриллиантовой лиги в Париже. Об этом пишет РИА Новости.

Спортсмен пробежал эту дистанцию за 7 минут и 52,11 секунды. До этого рекорд в этой дисциплине принадлежал катарскому легкоатлету Саифу Сахиду Шахину, который установил его в 2004 году, пробежав 3000 метров за 7 минут и 53,63 секунды.

Ламехе Гирме 22 года, он является вице-чемпионом мира 2019 и 2022 года в беге на 3000 метров с препятствиями, а также серебряным призером Олимпийских игр в Токио 2021 года.

Ранее кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон побила мировой рекорд в беге на дистанцию в 1 500 метров, который держался с 1991 года.

До этого аргентинский спортсмен Лионель Месси после победы клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в чемпионате Франции стал обладателем 43-го трофея в своей карьере, повторив рекорд бразильского футболиста Дани Алвеса.

Мужчина простоял в планке почти 10 часов и установил мировой рекорд