Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:27

Спорт

Кенийка Кипьегон побила мировой рекорд на дистанции 1 500 метров, державшийся с 1991 года

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон побила мировой рекорд в беге на дистанцию в 1 500 метров. Об этом сообщает РИА Новости.

29-летняя Кипьегон преодолела дистанцию на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции за 3 минуты 49,11 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен в феврале 1991 года эфиопкой Гензебе Дибаба, которая преодолела дистанцию за 3 минуты 50,07 секунд.

Ранее сообщалось, что любитель йоги из Чехии Йозеф Шалек простоял в планке почти 10 часов и установил мировой рекорд. После установления рекорда мужчина смог сам встать и сойти со сцены без помощи.

Петербургский атлет сдвинул 120-тонный "Рускеальский экспресс" и установил рекорд

Читайте также

спорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика