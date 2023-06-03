Кенийка Кипьегон побила мировой рекорд на дистанции 1 500 метров, державшийся с 1991 года

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон побила мировой рекорд в беге на дистанцию в 1 500 метров. Об этом сообщает РИА Новости.

29-летняя Кипьегон преодолела дистанцию на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции за 3 минуты 49,11 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен в феврале 1991 года эфиопкой Гензебе Дибаба, которая преодолела дистанцию за 3 минуты 50,07 секунд.

Ранее сообщалось, что любитель йоги из Чехии Йозеф Шалек простоял в планке почти 10 часов и установил мировой рекорд. После установления рекорда мужчина смог сам встать и сойти со сцены без помощи.



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