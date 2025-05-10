Федерация хоккея: МОК даст рекомендации по участию РФ в Олимпиаде в течение месяца

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Решение по участию российской сборной в Олимпийских играх 2026 года примут после получения рекомендаций от Международного олимпийского комитета в конце мая или начале июня, заявил SVT президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф

"МОК находится в процессе смены президента. Но мы недавно провели с ними встречу, и я уверен, что к концу мая или началу июня у нас будут четкие рекомендации от МОК", – сказал президент федерации хоккея.

По словам Тардифа, федерация должна будет следовать рекомендациям МОК, так как это вопрос безопасности. Тем более комитет организует соревнования. Несмотря на то, что IIHF – это часть "олимпийской семьи", федерация также заявляет свое мнение по участию российской сборной в Играх.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее организаторы Олимпиады представили официальные факелы XXV зимних Олимпийских игр. Факелы создадут из переработанных материалов, а их конструкция позволит заправлять баллон с горючим до десяти раз. Они будут изготовлены из сплава алюминия и латуни и получит сине-зеленый оттенок.

