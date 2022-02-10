Биатлонист Драчев рассказал, в чем подвох искусственного снега в Пекине

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Экс-президент Союза биатлонистов России, олимпийский призер Владимир Драчев в эфире телеканала Москва 24 рассказал об особенностях искусственного снега, с которым пришлось столкнуться лыжникам на Олимпиаде в Пекине.
"Разница в том, что европейский искусственный снег больше похож на лед большими гранулами, он очень скоростной. А китайский, насколько я понял, – это превращенный в муку и давно-давно подготовленный снег, который развезли, растаскали, он превратился в бетон", – сказал он.
Драчев отметил, что европейский искусственный снег спортсменам нравится даже больше натурального, поскольку он позволяет легко развивать высокую скорость. Однако по китайскому снегу лыжи скользят с большим затруднением, что заставляет уделять особое внимание их правильной обработке.
"Совершенно непредсказуемое поведение, (непонятно. – Прим. ред.), на сколько будет хватать парафина на этой трассе", – отметил он.
По словам Драчева, в ночные часы температура в зоне проведения соревнований опускается до минус 20 градусов, что делает мелкодисперсный снег агрессивным и похожим на наждачную бумагу.
Отвечая на вопрос, могли ли российские спортсмены заранее подготовиться к такому испытанию, Драчев отметил, что тренерский штаб сборной ОКР планировал провести обкатку лыж в схожих климатических условиях в Забайкалье.
"Этого не было сделано, к сожалению", – заключил он.
Ранее российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Золото в гонке на 10 километров получила норвежка Тереза Йохауг, показавшая результат 28 минут 6,3 секунды. На втором месте оказалась спортсменка из Финляндии Кертту Нисканен, отставшая от победительницы на 0,4 секунды.
Бронза соревнования досталась еще одной финке Кристе Пярмякоски (+31,5). Российская лыжница отстала от Пярмякоски на 0,1 секунды.
Олимпийский призер Драчев рассказал об условиях на лыжных соревнованиях в Пекине
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